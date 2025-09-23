Ричмонд
На Северном в Ростове загорелась квартира жилого дома

15 кв. метров выгорело в квартире на проспекте Космонавтов в Ростове, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

Днем 23 сентября на Северном в Ростове-на-Дону загорелась квартира жилого многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вызов на Космонавтов, 30/22 в экстренную службу поступил в 13:52. Огонь разгорелся в квартире на пятом этаже здания. В 14:10 пламя локализовали на 15 кв. метрах. Сообщение о полной ликвидации пожара пока не поступало, это значит, тушение еще ведется.

На месте происшествия задействовали 25 человек, используется семь единиц техники.

