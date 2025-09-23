На Северном в Ростове загорелась квартира жилого дома

Вызов на Космонавтов, 30/22 в экстренную службу поступил в 13:52. Огонь разгорелся в квартире на пятом этаже здания. В 14:10 пламя локализовали на 15 кв. метрах. Сообщение о полной ликвидации пожара пока не поступало, это значит, тушение еще ведется.