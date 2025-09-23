Ричмонд
В аэропорту Кишинева у иностранки изъяли более 60 тысяч долларов: Деньги были спрятаны в упаковки из-под молока

Женщина не успела покинуть страну, денежные средства изъяты, а обстоятельства инцидента рассматриваются в рамках уголовного дела [видео]

Источник: Комсомольская правда

Иностранка задержана в аэропорту при попытке незаконного вывоза 62 500 долларов в упаковках молочных продуктов.

Таможенники международного аэропорта Кишинева пресекли попытку незаконного ввоза более 62 тысяч долларов США. Женщина не успела покинуть страну, денежные средства изъяты, а обстоятельства инцидента рассматриваются в рамках уголовного дела.

Событие произошло при контроле пассажирки рейса Кишинёв-Стамбул. Она выбрала «зелёный коридор» («ничего не декларирую») и устно заявила, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Таможенники, действуя совместно с пограничной службой и руководствуясь данными анализа рисков, провели тщательный осмотр багажа. В ходе проверки обнаружено 62 500 долларов США, спрятанных в упаковках молочных продуктов с намерением незаконного пересечения границы.

Денежные средства изъяты, материалы переданы в Дирекцию уголовного преследования Таможенной службы для установления юридической квалификации правонарушения и применения предусмотренных законом мер.

