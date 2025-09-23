Трех «зацеперов» с сильными ожогами пытаются спасти нижегородские врачи

«Особенность электротравм — не только в площади и в глубине поражения, высоковольтный ток часто приводит к необратимым изменениям, из-за которых медицина бывает бессильна. В большинстве случаев, к счастью, удается спасти жизнь, но впереди у этих молодых людей длительная реабилитация и инвалидность. Ожог от вольтовой дуги получается за секунду, а лечение растягивается на годы. За месяцами борьбы за жизнь в реанимации и ожоговом отделении последует мучительный период формирования рубцов. Обезображивающие рубцы ограничивают движение, особенно страдают кисти рук, вплоть до невозможности себя обслуживать. А так как организм подростка продолжает расти, а рубцы — нет, требуются многочисленные коррегирующие операции на протяжении десятилетий», — подчеркнул Игорь Арефьев.