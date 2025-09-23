Трех «зацеперов» с сильными ожогами пытаются спасти нижегородские врачи

В Нижнем Новгороде врачи борются за жизни трех «зацеперов» из Курска, Пензы и Воронежа. Ребята получили электротравмы после того, как пытались залезть на крыши электричек и прицепиться к ним сбоку, рассказали в пресс-службе ПИМУ.
«Зацеперы» — это подростках, которые ради острых ощущений, «крутого» кадра для социальных сетей или в попытке доказать свою смелость забираются на крыши электричек или прицепляются к ним сбоку. При неосторожности ребята могут задеть электропровода под напряжением почти в 28 тысяч вольт и получить сильнейший ожог, который способен привести к смерти.
«Это не классический ожог, подобный тому, что можно получить у костра или от кипятка. Мы говорим о вольтовой дуге, контакт с которой приводит к глубоким термическим ожогам, когда выгорают не только кожа и подкожная клетчатка, но и мышцы, сухожилия, происходит системное воздействие током высокого напряжения на системы и внутренние органы человека», — пояснил главный врач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев.
Ежегодно в ожоговый центр ПИМУ поступает 10−15 «зацеперов» из разных регионов России, которые получили электротравмы. В Нижегородской области таких случаев бывает до трех в год. При этом пиковыми месяцами по таким травмам чаще всего бывает май, летние каникулы и начало сентября.
Так, недавно из Воронежа санавиацией доставили 15-летнего мальчика, у которого были ожоги 75% тела. Их он получил, забравшись на электропоезд. При этом от мощного разряда его отбросило, поэтому он также получил переломы и ушибы, а также поражения сердца, легких, спинного мозга, приведшие к временному параличу нижних конечностей и потребовавшие искусственной вентиляции легких.
В Воронеже состояние подростка смогли стабилизировать и направили его в Нижний Новгород, чтобы дальнейшее лечение он прошел в ПИМУ.
Ранее в ПИМУ также поступил 21-летний парень из Пензы с поражениями свыше 50% тела и 14-летний подросток из Курска с ожогами 76% тела. Все они пострадали при аналогичных обстоятельствах.
«Особенность электротравм — не только в площади и в глубине поражения, высоковольтный ток часто приводит к необратимым изменениям, из-за которых медицина бывает бессильна. В большинстве случаев, к счастью, удается спасти жизнь, но впереди у этих молодых людей длительная реабилитация и инвалидность. Ожог от вольтовой дуги получается за секунду, а лечение растягивается на годы. За месяцами борьбы за жизнь в реанимации и ожоговом отделении последует мучительный период формирования рубцов. Обезображивающие рубцы ограничивают движение, особенно страдают кисти рук, вплоть до невозможности себя обслуживать. А так как организм подростка продолжает расти, а рубцы — нет, требуются многочисленные коррегирующие операции на протяжении десятилетий», — подчеркнул Игорь Арефьев.
