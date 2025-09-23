Задержан владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров

Уральский бизнесмен Алексей Бобров, владелец энергетической компании «Облкоммунэнерго», задержан в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации источников, Боброва уже доставили из Москвы в Екатеринбург.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, также были задержаны глава совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных, руководитель дочерней компании Артем Носков и экс-глава «Облкоммунэнерго» Антон Боликов. По данным SHOT, всех их подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.
По местам жительства и в офисах задержанных прошли обыски.
15 сентября Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. Надзорное ведомство утверждало, что контроль над этими компаниями получили бизнесмены, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж.
Алексей Бобров был одним из 14 ответчиков по иску прокуратуры, который также включал 20 компаний. Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства, касающиеся как чиновников правительства Свердловской области, так и компаний «Облкоммунэнерго» с ее дочерними предприятиями.