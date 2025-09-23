Задержан владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров

Алексей Бобров был одним из 14 ответчиков по иску прокуратуры, который также включал 20 компаний. Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства, касающиеся как чиновников правительства Свердловской области, так и компаний «Облкоммунэнерго» с ее дочерними предприятиями.