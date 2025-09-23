Появились подробности о диверсантах, подрывавших мосты под Самарой

Задержанные дали признательные показания о совершении подрывов. В июле 2023 г. они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 г. — железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 г. был совершен подрыв трансформаторной подстанции на одном из НПЗ. Возбуждены уголовные дела.