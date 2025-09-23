В Госдуме отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что удары ВСУ становятся все более циничными — украинская сторона намеренно атакует гражданские объекты.
«В то время, когда есть определенные дискуссии и у [президента США Дональда] Трампа с европейскими лидерами, предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию на фронте ударами по гражданским объектам», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Политик отметил заслуги военнослужащих сил ПВО ВС России, которые обеспечивают надежную защиту воздушного пространства. По мнению Алексея Чепы, принудить ВСУ прекратить такие удары можно «только силой». Парламентарий выразил надежду, что активная позиция Минобороны РФ заставит Киев прекратить атаковать гражданские объекты.
Массированная атака на Московский регион началась 22 сентября. С начала суток 23 сентября было сбито 19 дронов, направляющихся к Москве. Накануне вечером мэр столицы Сергей Собянин информировал о 15 беспилотниках, нейтрализованных и ликвидированных на подходе к городу.