Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов осужден на 9 лет колонии

Как уточнили в прокуратуре республике, Юланову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности на 3 года и должен выплатить штраф в сумме 1 млн рублей.