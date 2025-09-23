Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов осужден на 9 лет колонии

Еще двое фигурантов уголовного дела о мошенничестве также получили реальные сроки.

Генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову вынесен приговор за хищение более 150 млн рублей, дачу взятки и легализацию денежных средств. Об этом сообщает СКР в регионе. Судебный процесс проходил в Кировском районном суде Уфы.

Всего в уголовном деле было три фигуранта. Обвиняемыми также проходили бывший директор ООО «Киви» Ирек Шарипов и главный инженер ООО «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов.

Как уточнили в прокуратуре республике, Юланову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности на 3 года и должен выплатить штраф в сумме 1 млн рублей.

Ирек Шарипов получил 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Ринат Мардисламов — 4 года колонии общего режима.

Напомним, все трое обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе.