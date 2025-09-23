Ричмонд
Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетісу

Сегодня, 23 сентября, в области Жетісу военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС РК, в ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК», — отметили в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил выразило искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана вся необходимая помощь.