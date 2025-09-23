Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетісу

Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС РК, в ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.