Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетісу

Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС РК, в ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
«По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК», — отметили в ведомстве.
Руководство Вооруженных сил выразило искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана вся необходимая помощь.