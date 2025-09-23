Ричмонд
Связанные одной цепью: силовики задержали помощника хокима, инженера и чиновника, ответственного за сельское хозяйство

Vaib.uz (Узбекистан. 23 сентября). В одной из махаллей Сариасийского района Сурхандарьинской области произошел новый коррупционный скандал — на этот раз в центре внимания оказались сразу три госслужащих, которые пытались заработать на аренде земли.

Источник: СГБ

По данным силовых структур, помощник хокима, пользуясь своим положением, вошёл в доверие к 29-летнему местному жителю и предложил помочь с оформлением в долгосрочную аренду (на 30 лет) 2,5 гектара орошаемой земли из фонда района. Свои услуги чиновник оценил в 29 миллионов сумов.

Для достижения цели он задействовал своих «надёжных» знакомых — инженера подразделения «Сурвилерлойиха» научно-проектного института «Уздаверлойиха» и начальника отдела сельского хозяйства района.

Оперативное мероприятие проводилось силами Службы государственной безопасности, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и органов внутренних дел.

Помощник хокима был задержан с поличным при получении всей суммы. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что деньги предназначались для передачи инженеру и начальнику отдела сельского хозяйства. Операция была продолжена, и оба чиновника также были задержаны с поличным.

В настоящее время в отношении всех трёх лиц возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия, устанавливаются возможные соучастники и другие эпизоды незаконной деятельности.