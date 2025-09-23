«Женский коуч» обманула сочинок на 20 млн рублей, аферистку ищет полиция

Напомним, что на Кубани аферистка притворилась бедной, получив деньги на открытие бизнеса. Женщина обратилась в госучреждение с просьбой оказать ей финансовую помощь. Она пожаловалась на свое материальное положение и предоставила фиктивные документы. Аферистка получила 350 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность в бьюти-сфере.