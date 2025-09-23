Ричмонд
«Женский коуч» обманула сочинок на 20 млн рублей, аферистку ищет полиция

Правоохранители проверят информацию о 20 обманутых лже-коучем девушках в Сочи.

Полиция Сочи проверит информацию о коуче-мошеннице из Сочи, которая обманула более 20 девушек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.

«Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что десятки девушек доверились «женскому коучу» из Краснодарского края и остались без денег. Мошенница перестала выходить на связь. Всего псевдогуру получила от жительниц курорта более 20 миллионов рублей.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что сообщений в полицию по данному факту от обманутых девушек не поступало.

Напомним, что на Кубани аферистка притворилась бедной, получив деньги на открытие бизнеса. Женщина обратилась в госучреждение с просьбой оказать ей финансовую помощь. Она пожаловалась на свое материальное положение и предоставила фиктивные документы. Аферистка получила 350 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность в бьюти-сфере.