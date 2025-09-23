Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дома сгорели в нижегородском садовом товариществе «Металлург-3»

Погиб мужчина.

Источник: Время

Пожар произошел на территории садового товарищества «Металлург-3» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 23 сентября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Огнем уничтожено два садовых дома с надворными постройками, на общей площади 200 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 32 специалиста», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

К сожалению, погиб мужчина. Причины возгорания и обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что пять пожаров было ликвидировано на территории Нижегородской области за сутки.