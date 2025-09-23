Два дома сгорели в нижегородском садовом товариществе «Металлург-3»

Пожар произошел на территории садового товарищества «Металлург-3» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 23 сентября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
«Огнем уничтожено два садовых дома с надворными постройками, на общей площади 200 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 32 специалиста», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
К сожалению, погиб мужчина. Причины возгорания и обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.
Ранее сообщалось, что пять пожаров было ликвидировано на территории Нижегородской области за сутки.