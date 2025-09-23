«Лось погиб на месте». Мотоциклист на скорости столкнулся с сохатым в Калинковичском районе

В Калинковичском районе мотоциклист врезался в лося, выбежавшего на дорогу, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло 22 сентября. На трассе Р-31 54-летний мотоциклист на «Хонде» не смог избежать столкновения с дикими животным. Сохатый внезапно выбежал на трассу перед мотоциклом.
В результате наезда мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Лось погиб на месте аварии.
Ранее белорусов предупредили о резком росте ДТП с дикими животными в сентябре: «У лосей период гона».
