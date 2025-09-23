В Шереметьево у туриста изъяли радиоактивные игральные карты

«В рамках первичной идентификации выявлено наличие в картах радиоактивного изотопа америция-241», — сообщила ФТС (цитата по ТАСС). Таможенники установили, что от игральных карт исходит излучение 416 мкЗв/ч. Допустимая норма излучения при ввозе вещей в Россию — не более 0,11 мкЗв/ч.