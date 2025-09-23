Ричмонд
В Шереметьево у туриста изъяли радиоактивные игральные карты

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) аэропорта Шереметьево обнаружили у туриста из Китая радиоактивные игральные карты. Их уровень ионизирующего излучения был выше допустимого в 4 тыс. раз.

Источник: Агентство «Москва»

«В рамках первичной идентификации выявлено наличие в картах радиоактивного изотопа америция-241», — сообщила ФТС (цитата по ТАСС). Таможенники установили, что от игральных карт исходит излучение 416 мкЗв/ч. Допустимая норма излучения при ввозе вещей в Россию — не более 0,11 мкЗв/ч.

Сотрудники ФТС изъяли игральные карты и поместили их в специальное изолированное помещение для долговременного хранения. По факту контрабанды радиоактивных веществ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.