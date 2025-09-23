Ричмонд
Женщина протестировала косметику на 20 тысяч и вынесла ее из магазина

40-летняя жительница Саратова украла туалетную воду и кремы для рук.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Саратова протестировала косметику на 20 тысяч рублей и вынесла ее из магазина. Как сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное управление МВД, о краже заявил представитель магазина косметики и парфюмерии.

— Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная сначала тестировала косметику, а затем складывала ее в корзину. Потом под видом обычного покупателя, она стала складывать выбранные товары в свою сумку, — уточняет пресс-служба полиции.

После этого, не расплатившись, она ушла из магазина. Женщина украла туалетную воду и кремы для рук на 20 тысяч рублей.

Подозреваемая призналась в содеянном. Во время осмотра ее квартиры, там нашли украденные товары. В отношении 40-летней женщины завели уголовное дело и избрали ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.