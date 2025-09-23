Женщина протестировала косметику на 20 тысяч и вынесла ее из магазина

— Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная сначала тестировала косметику, а затем складывала ее в корзину. Потом под видом обычного покупателя, она стала складывать выбранные товары в свою сумку, — уточняет пресс-служба полиции.