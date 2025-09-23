В Омске задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков

Сотрудники Управления наркоконтроля задержали двух местных жителей — 21-летнего молодого человека и его 24-летнего подельника. При обыске у них было изъято 124 грамма N-метилэфедрона. О задержании рассказали сегодня в омской полиции.
По данным ведомства, младший из задержанных месяц назад устроился оптовым курьером в теневом сегменте Интернета. Его задачей было получать крупные партии наркотиков, фасовать их и распространять через мелких курьеров и непосредственных потребителей. Для расширения деятельности он привлек знакомого для помощи в фасовке, а также наладил контакты с розничными курьерами через мессенджеры.
Деньги за свою деятельность мужчина получал на так называемую дропкарту. Половина суммы шла на оплату работы участников преступной цепочки, которых он лично вовлек в незаконную деятельность, а вторая половина оставалась ему. Задержанный был уверен, что его схема надежно скрыта от правоохранительных органов.
По факту случившего следователем Следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.