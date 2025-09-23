В Омске задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков

По данным ведомства, младший из задержанных месяц назад устроился оптовым курьером в теневом сегменте Интернета. Его задачей было получать крупные партии наркотиков, фасовать их и распространять через мелких курьеров и непосредственных потребителей. Для расширения деятельности он привлек знакомого для помощи в фасовке, а также наладил контакты с розничными курьерами через мессенджеры.