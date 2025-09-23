Ричмонд
В аэропорту Кишинева врачи спасли жизнь пассажиру из Украины: У пенсионера случился острый коронарный синдром, пришлось его срочно реанимировать

Пациента стабилизировали и доставили в Институт кардиологии для дальнейшего лечения.

Источник: Комсомольская правда

Врачи спасли пенсионера из Украины, у которого произошёл острый коронарный синдром в аэропорту Кишинёва.

Инцидент случился в конце прошлой недели. В столичный аэропорт вызвали «скорую».

Как оказалось, 74-летний житель Украины внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место медики обнаружили его в критическом состоянии. У пенсионера был острый коронарный синдром, однако благодаря принятым реанимационным мерам его удалось спасти.

Пациента стабилизировали и доставили в Институт кардиологии для дальнейшего лечения.

