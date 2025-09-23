Смертельное обрушение в Минске: рабочий погиб, второй — в реанимации

Двое мужчин, 38 и 52 лет, выполняли работы по демонтажу металлической конструкции. В какой-то момент конструкция обрушилась, и рабочие упали с высоты около шести метров.
52-летний мужчина погиб на месте, а его коллега был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
Фрунзенский районный отдел Следственного комитета Минска проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, которые привели к гибели и травмам рабочих.