Контрабандисты пытались ввезти из Таджикистана в Узбекистан свыше 50 кг опия, спрятанных в газовом баллоне автомобиля

На пограничном таможенном посту «Ровот» в Бешарыкском районе Ферганской области был задержан автомобиль марки Cobalt, принадлежащий 33-летнему гражданину Узбекистана, который въезжал в страну с территории Таджикистана.
Во время проверки водитель заметно нервничал, что вызвало подозрение у оперативников. В ходе тщательного досмотра выяснилось, что в газовом баллоне, установленном в багажнике машины, спрятаны 53 свёртка с наркотическими веществами.
Экспертиза подтвердила: в этих свёртках находилось 50 кг 852 г опия и 6 кг 927 г гашиша. По словам правоохранителей, это — одна из крупнейших партий наркотиков, задержанных на узбекско-таджикской границе за последние месяцы.
В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель вёз опасный груз из города Душанбе. Сейчас следственные органы выясняют, кто стоял за организацией поставки и планировал ли задержанный дальнейший сбыт на территории Узбекистана или транзит в другие страны.
В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса. Судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.