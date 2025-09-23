Контрабандисты пытались ввезти из Таджикистана в Узбекистан свыше 50 кг опия, спрятанных в газовом баллоне автомобиля

В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель вёз опасный груз из города Душанбе. Сейчас следственные органы выясняют, кто стоял за организацией поставки и планировал ли задержанный дальнейший сбыт на территории Узбекистана или транзит в другие страны.