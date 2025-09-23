Ущерб на 680 тысяч: в Минске раскрыли махинации в сфере такси

Проверка показала: сотни водителей получали деньги мимо бухгалтерии, а ущерб государству превысил полмиллиона рублей, пишет пресс-служба Комитета госконтроля.
Уточняется, что фактический собственник одной из фирм зарегистрировал бизнес на подставное лицо и в течение полугода не отражал часть полученной от пассажиров выручки в бухгалтерском учете. Эти средства шли на выплаты водителям «в конвертах».
Аналогичные нарушения выявлены и в двух других компаниях.
Всего «серую» зарплату в разные периоды получали около 550 работников. Ущерб государству в виде неперечисленных налогов и взносов в Фонд соцзащиты населения составил 680 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении владельцев компаний.