Ущерб на 680 тысяч: в Минске раскрыли махинации в сфере такси

Схема выплат «серых» зарплат раскрыта сразу в трех минских компаниях, работающих в сфере такси.

Проверка показала: сотни водителей получали деньги мимо бухгалтерии, а ущерб государству превысил полмиллиона рублей, пишет пресс-служба Комитета госконтроля.

Уточняется, что фактический собственник одной из фирм зарегистрировал бизнес на подставное лицо и в течение полугода не отражал часть полученной от пассажиров выручки в бухгалтерском учете. Эти средства шли на выплаты водителям «в конвертах».

Аналогичные нарушения выявлены и в двух других компаниях.

Всего «серую» зарплату в разные периоды получали около 550 работников. Ущерб государству в виде неперечисленных налогов и взносов в Фонд соцзащиты населения составил 680 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении владельцев компаний.