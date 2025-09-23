Настоящие рабовладельцы: Двое жителей Молдовы заставили мужчину и подростка бесплатно работать на ферме — теперь подсудимым самим придется очень долго трудиться в колонии

Прокуратура Единецкого района добилась осуждения двух мужчин, 43 и 45 лет, обвиняемых в торговле людьми и эксплуатации двух человек, среди которых была несовершеннолетняя. Суд признал их виновными и приговорил к 16 и 20 годам тюремного заключения, а также лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением фермами.
По данным обвинения, один из осуждённых владел животноводческой фермой в Единецком районе и принуждал к работе 39-летнего мужчину из Дондюшанского района, воспользовавшись его уязвимым финансовым положением. Мужчину завербовали через социальную сеть «Одноклассники», обещая законную оплачиваемую работу. После согласия жертвы злоумышленник поселил его в небольшой комнате на территории фермы, удерживая документы — паспорт и удостоверение личности — под предлогом оформления трудовых бумаг, а затем отказался их возвращать.
В период с июля 2020 по октябрь 2021 года мужчина выполнял различные работы на ферме в условиях психологического и физического давления: ему запрещали пользоваться телефоном, покидать ферму без разрешения и употреблять алкоголь. В ходе конфликта один из осуждённых угрожал мужчине и применял насилие. При этом работнику не выплатили полную оплату за труд на сумму 52 000 леев.
А в период с января по июнь 2022 года первый обвиняемый, по договорённости со вторым, выдал ему кредит на покупку жилья. Условием погашения займа была работа на ферме первого обвиняемого. В рамках этого соглашения на работу была привлечена несовершеннолетняя — дочь сожительницы обвиняемого. Пользуясь её уязвимостью и обещаниями оплаты, обвиняемый фактически принудил девочку работать без соответствующего вознаграждения.
Оба подсудимых не признали своей вины, и приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Север.
