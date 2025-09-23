Настоящие рабовладельцы: Двое жителей Молдовы заставили мужчину и подростка бесплатно работать на ферме — теперь подсудимым самим придется очень долго трудиться в колонии

В период с июля 2020 по октябрь 2021 года мужчина выполнял различные работы на ферме в условиях психологического и физического давления: ему запрещали пользоваться телефоном, покидать ферму без разрешения и употреблять алкоголь. В ходе конфликта один из осуждённых угрожал мужчине и применял насилие. При этом работнику не выплатили полную оплату за труд на сумму 52 000 леев.