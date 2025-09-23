В Минске пьяный водитель повредил девять припаркованных автомобилей

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.