В Минске пьяный водитель повредил девять припаркованных автомобилей

Сегодня ночью 33-летний водитель автомобиля Hongqi, двигаясь по улице Тимошенко, не справился с управлением и повредил девять припаркованных автомобилей вблизи дома № 14/1 по улице Тимошенко.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель с 3,23 промилле не справился с управлением и врезался в девять припаркованных автомобилей — в ДТП пострадали пассажирка и водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня ночью 33-летний водитель автомобиля Hongqi, двигаясь по улице Тимошенко, не справился с управлением и повредил девять припаркованных автомобилей вблизи дома № 14/1 по улице Тимошенко. Физическое состояние водителя вызвало подозрение у прибывших на место происшествия сотрудников ОГАИ. В результате медицинского освидетельствования в выдыхаемом нарушителем воздухе выявлено 3,23 промилле алкоголя.

Водитель и 18-летняя пассажирка доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы, его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы мужчины будет направлено уведомительное письмо.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию «102» о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. -0-