Появились кадры чудовищного пожара в Новосибирском зоопарке

Мощный пожар охватил часть Новосибирского зоопарка имени Шило. Предварительно, пламя начало распространяться с вольера с верблюдами. Оказавшихся в ловушке зверей пытаются спасти, жители города слышат их крики. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщили, что огонь охватил два здания. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 10 единиц специализированной техники. По данным СМИ, некоторые животные погибли.
Другой случай произошел 9 сентября, когда в Ейске при пожаре в зоопарке «Крокодиловый каньон» погибли крокодилы и другие рептилии. Одной из приоритетных версий причины возгорания считается поджог.
Пожарные ликвидировали пожар, возникший в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Возгорание началось в электрощитовой, где загорелся кабель.