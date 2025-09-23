Ричмонд
Появились кадры чудовищного пожара в Новосибирском зоопарке

Мощный пожар охватил часть Новосибирского зоопарка имени Шило. Предварительно, пламя начало распространяться с вольера с верблюдами. Оказавшихся в ловушке зверей пытаются спасти, жители города слышат их крики. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщили, что огонь охватил два здания. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 10 единиц специализированной техники. По данным СМИ, некоторые животные погибли.

Другой случай произошел 9 сентября, когда в Ейске при пожаре в зоопарке «Крокодиловый каньон» погибли крокодилы и другие рептилии. Одной из приоритетных версий причины возгорания считается поджог.

Пожарные ликвидировали пожар, возникший в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Возгорание началось в электрощитовой, где загорелся кабель.