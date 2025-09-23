Ричмонд
Не поддался панике и проявил мужество: 10-летний мальчик спас попавшего в аварию отца

В Уфе наградят мальчика, спасшего попавшего в аварию отца.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности героического поступка десятилетнего Сергея Семенова, который спас своего отца, попавшего в аварию во время поездки на квадроцикле в лесах Белорецкого района.

По словам главы администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, во время похода по лесным тропам у деревни Аисово отец мальчика не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Мужчина, хотя и смог выбраться из-под тяжелой техники, получил переломы и не мог передвигаться. Из-за отсутствия связи сразу позвать на помощь не удалось.

Тарасов отметил, что в этой критической ситуации Сергей не поддался панике, самостоятельно разбил лагерь и вместе с отцом переночевал в лесу. Утром мальчик по указанию отца отправился за помощью в деревню Аисово, нашел дорогу и привел спасателей. Благодаря его действиям отец был вовремя доставлен в медицинское учреждение.

Глава администрации подчеркнул, что Сергей Семенов совершил настоящий героический поступок, продемонстрировав мужество и решительность. Тарасов заявил, что подрастает достойное поколение, которым можно гордиться, и это большая заслуга родителей, воспитавших в сыне стойкость и готовность прийти на помощь. Он пообещал, что десятилетний Сергей будет награжден за свой подвиг.

