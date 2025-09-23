Не поддался панике и проявил мужество: 10-летний мальчик спас попавшего в аварию отца

По словам главы администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, во время похода по лесным тропам у деревни Аисово отец мальчика не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Мужчина, хотя и смог выбраться из-под тяжелой техники, получил переломы и не мог передвигаться. Из-за отсутствия связи сразу позвать на помощь не удалось.