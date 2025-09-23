Ричмонд
МЧС: Быка и верблюда спасли из горящего новосибирского зоопарка

Сотрудникам МЧС России удалось спасти из горящего зоопарка в Новосибирске двух животных — быка и верблюда. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам МЧС России удалось спасти из горящего зоопарка в Новосибирске двух животных — быка и верблюда. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Пожарные МЧС России локализовали пожар на территории зоопарка в Новосибирске. Из горящих построек зоопарка спасли двух животных: быка и верблюда, — говорится в материале.

Площадь пожара достигла 180 квадратных метров, пожарные продолжают тушить возгорание, передает RT.

Пожар в зоопарке начался вечером 23 сентября, огонь охватил два здания, расположенных на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. К ликвидации пожара принимали участие 30 сотрудников МЧС и 10 единиц специализированной техники. По данным журналистов, в учреждении загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. В результате произошедшего некоторые животные погибли.

Позднее в Сети появилась информация о том, что огонь начал распространяться с вольера с верблюдами. СМИ сообщили, что оказавшихся в ловушке зверей пытаются спасти, жители Новосибирска слышали их крики.