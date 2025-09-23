МЧС: Быка и верблюда спасли из горящего новосибирского зоопарка

Пожар в зоопарке начался вечером 23 сентября, огонь охватил два здания, расположенных на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. К ликвидации пожара принимали участие 30 сотрудников МЧС и 10 единиц специализированной техники. По данным журналистов, в учреждении загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. В результате произошедшего некоторые животные погибли.