Пожар вспыхнул в Новосибирском зоопарке

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке. Фото © Telegram / МЧС России.
«На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 2 здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров и эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в Подольске, когда их мать оставила без присмотра, уйдя к соседям, чтобы выпить. Предполагаемая причина возгорания — ночник. Дети отравились угарным газом. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
