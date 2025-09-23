Пожар вспыхнул в Новосибирском зоопарке

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в Подольске, когда их мать оставила без присмотра, уйдя к соседям, чтобы выпить. Предполагаемая причина возгорания — ночник. Дети отравились угарным газом. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.