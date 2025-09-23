Ричмонд
Пожар вспыхнул в Новосибирском зоопарке

На территории Новосибирского зоопарка произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, огнём охвачены два здания.

Источник: Life.ru

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке. Фото © Telegram / МЧС России.

«На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 2 здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров и эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в Подольске, когда их мать оставила без присмотра, уйдя к соседям, чтобы выпить. Предполагаемая причина возгорания — ночник. Дети отравились угарным газом. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.