Движение на внутренней стороне ТТК затруднено на четыре километра из-за ДТП

Автомобильная авария произошла на внутренней стороне ТТК в районе транзитной Нижегородской эстакады. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам представителей ведомства, движение на участке затруднено на четыре километра. Городские оперативные службы работают на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Пожалуйста, выбирайте пути объезда (через МСД), — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария с участием трактора, кареты скорой помощи и легкового автомобиля в тот же день произошла на Кронштадтском бульваре в Москве. Пациентку и двух фельдшеров осматривают прибывшие на место ДТП медики.