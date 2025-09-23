Участники Генассамблеи ООН стали покидать штаб-квартиру после речи Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генассамблеи, где, как сообщалось, он планировал затронуть вопросы эффективности организации и призвать к переосмыслению ее роли. В последние годы ООН подвергается критике за неспособность разрешить ключевые мировые конфликты, в том числе на Украине, в секторе Газа и на Гаити, а также из-за разногласий между постоянными членами Совбеза.