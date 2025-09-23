Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники Генассамблеи ООН стали покидать штаб-квартиру после речи Трампа

Участники Генассамблеи ООН покидают штаб-квартиру после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали журналисты, находящиеся на месте проведения мероприятия.

После речи Трампа первыми покинули здание ООН король Испании, первая Леди и президент Сербии, указано в материале.

Участники Генассамблеи ООН покидают штаб-квартиру после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали журналисты, находящиеся на месте проведения мероприятия.

«Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа», — рассказал корреспондент РИА Новости. Отмечается, что первыми покинули здание президент Сербии Александр Вучич, первая леди США Мелания Трамп и король Испании Филипп VI.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генассамблеи, где, как сообщалось, он планировал затронуть вопросы эффективности организации и призвать к переосмыслению ее роли. В последние годы ООН подвергается критике за неспособность разрешить ключевые мировые конфликты, в том числе на Украине, в секторе Газа и на Гаити, а также из-за разногласий между постоянными членами Совбеза.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше