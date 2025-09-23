Раскритиковал ООН, пригрозил России и пожелал лучший мир: Трамп выступил с часовой речью на Генассамблее

В целом Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал саму организацию за неэффективность и нерациональные траты. Он обвинил ООН в колоссальных перерасходах. В частности, он напомнил, что еще много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за 500 млн долларов. Однако руководство ООН выбрало иной вариант, который оказался намного дороже. Трамп не сдерживался в своих эмоциях.