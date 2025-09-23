Спасти удалось не всех: пожар в новосибирском зоопарке унес жизни десятка животных

Однако, как сообщила мэрия (ссылаясь на слова директора зоопарка Андрея Шило), в пожаре удалось спасти всех пятнистых оленей, яков, нубийских коз и даже двух дикобразов. Тем не менее, общая численность погибших животных достигает 10 бедолаг. Какие конкретно звери погибли, кроме лам и альпак, пока уточняется.