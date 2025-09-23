Спасти удалось не всех: пожар в новосибирском зоопарке унес жизни десятка животных

В Новосибирском зоопарке произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли ламы и альпаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По словам директора, ламы и альпаки погибли. Не больше пяти», — говорится в публикации.
Однако, как сообщила мэрия (ссылаясь на слова директора зоопарка Андрея Шило), в пожаре удалось спасти всех пятнистых оленей, яков, нубийских коз и даже двух дикобразов. Тем не менее, общая численность погибших животных достигает 10 бедолаг. Какие конкретно звери погибли, кроме лам и альпак, пока уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что в Новосибирске 23 сентября вечером загорелся городской зоопарк. По данным МЧС, пожар охватил два здания. Для тушения были привлечены более 30 пожарных и 10 машин.