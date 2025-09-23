Тайный бизнес и связи с ОПГ: почему судью Момотова хотят лишить имущества

В апреле 2010 года Момотова назначили судьей Верховного суда (ВС) РФ. С тех пор он входит в коллегию ВС по гражданским делам. В 2016 году Момотов стал председателем Совета судей России, а еще через шесть лет его переизбрали на новый срок. Также с февраля 2019 года он входит в президиум ВС.