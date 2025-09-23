Тайный бизнес и связи с ОПГ: почему судью Момотова хотят лишить имущества

Генпрокуратура требует изъять более сотни объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым. Это имущество могло оказаться в его руках незаконным путем. Еще Момотов может быть связан с ОПГ «Покровские» и их гостиничным бизнесом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Чего требует Генпрокуратура.
Об иске Генпрокуратуры РФ к председателю Совета судей России Виктору Момотову стало известно во вторник, 23 сентября. Ведомство потребовало лишить чиновника более 100 объектов недвижимости, которые он мог получить якобы коррупционным путем. Общая стоимость этих активов превышает девять миллиардов рублей.
Прокуроры считают, что Момотов вел бизнес, хотя по должности ему это было запрещено. Еще он мог уклоняться от уплаты налогов. Недоимка могла превысить 500 миллионов рублей.
Также прокуроры попросили наложить арест на имущество Момотова, заморозить его банковские счета и запретить ему выезжать из России. В ведомстве считают, что за время разбирательств чиновник якобы может успеть переоформить недвижимость на третьих лиц и уехать за границу.
Иск был подан в Останкинский суд Москвы.
Реакция Момотова.
Момотов уже отреагировал на претензии прокуроров. По словам чиновника, об иске Генпрокуратуры он узнал из СМИ. Лично с ним якобы никто не связывался. Чиновник обратился в возглавляемый им совет судей и попросил проверить достоверность информации об иске. Момотов также попытался позвонить в Останкинский суд и запросить соответствующие документы, но ему никто не ответил.
Бывшего верховного судью из Адыгеи хотят лишить имущества на 2,5 миллиарда: откуда у него недвижимость.
— Наша судебная система, а мне говорят: «Не можем вас соединить!» Ну как так?! Это удивительно, — приводит слова чиновника «Коммерсантъ».
Чиновник назвал обвинения в коррупции клеветническими. А в совете судей сообщили, что, как только Генпрокуратура официально подтвердит факт подачи иска, Момотов будет готов предоставить необходимые пояснения и документы.
Откуда у Момотова столько недвижимости.
Виктора Момотова связывают с бизнесменом Андреем Марченко, который владеет сетью отелей Marton в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях. На него оформлены 44 земельных участка и 44 объекта недвижимости, включая гостиницы, банные комплексы и кальянные. В иске прокуроры называют Марченко «краснодарским представителем криминалитета».
По версии Генпрокуратуры, Момотов и Марченко изначально вели бизнес совместно, но в документах глава совета судей «не светился». Вместе с тем чиновник якобы пользовался своим положением. Например, он помог Марченко через суд легализовать 11 объектов недвижимости в нескольких регионах, считают прокуроры.
— Также Момотов вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки (ОПГ) «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов», — приводит «Коммерсантъ» текст иска Генпрокуратуры.
Момотов якобы во многом помогал бандитам, «подтасовывая» судебные решения в их пользу. За это криминальные авторитеты в 2010 году «подарили» ему и Марченко земельный участок в Ростовской области, где позднее построили отель «Marton Седова».
Как отмечает ТАСС, часть имущества Момотов мог переоформить на свою 89-летнюю мать, которая в силу возраста даже не занималась коммерческой деятельностью. В частности, речь идет о доле в отеле «Marton Пашковский». А чтобы не вызывать подозрений, глава совета судей якобы помог матери сменить фамилию с Момотовой на Ларянову.
Что известно о Момотове.
Виктору Момотову 64 года. Он отучился в Краснодарском техникуме электронного приборостроения и Кубанском государственном университете (КубГУ), имеет степень доктора юридических наук.
После учебы Момотов преподавал юриспруденцию в КубГУ. В 1997 году он возглавил кафедру теории и истории государства и права, а в 2007-м стал деканом юридического факультета.
В апреле 2010 года Момотова назначили судьей Верховного суда (ВС) РФ. С тех пор он входит в коллегию ВС по гражданским делам. В 2016 году Момотов стал председателем Совета судей России, а еще через шесть лет его переизбрали на новый срок. Также с февраля 2019 года он входит в президиум ВС.
По данным «Коммерсанта», Момотов имеет высший квалификационный класс судьи.
Тем временем под следствие попал бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов, который занимал этот пост 20 лет. У его семьи нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Теперь Генпрокуратура пытается ее изъять.