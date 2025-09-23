Ричмонд
Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 34 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 14:00 до 19:00 мск средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства.

А ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотника было повреждено здание детского сада. Губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную».

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

