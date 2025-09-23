Экс-чиновник Росимущества Авакян сбежал из зала суда в Кронштадте

«Под предлогом “выйти покурить” подсудимый оказался на улице. Далее — стремительная череда событий. Сверкнув подошвой, Авакян оказался в машине и уехал по направлению в Петербург. Сейчас дважды сбежавший из-под ареста экс-чиновник укрывается в консульстве Армении, которое располагается на Большом проспекте Васильевского острова», — уточняет вещатель.