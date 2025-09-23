Ричмонд
Экс-чиновник Росимущества Авакян сбежал из зала суда в Кронштадте

Экс-чиновник Росимущества Борис Авакян сбежал во время судебного заседания и укрылся в консульстве Армении. Об этом 23 сентября сообщил телеканал «78».

Источник: РИА "Новости"

«Под предлогом “выйти покурить” подсудимый оказался на улице. Далее — стремительная череда событий. Сверкнув подошвой, Авакян оказался в машине и уехал по направлению в Петербург. Сейчас дважды сбежавший из-под ареста экс-чиновник укрывается в консульстве Армении, которое располагается на Большом проспекте Васильевского острова», — уточняет вещатель.

Сообщается, что прокуратура занимается возвращением беглеца.

6 февраля обвиняемый сбежал после оглашения приговора в Люберецком суде. Согласно данным с камер наблюдения, после оглашения приговора мужчина оценил ситуацию, отпросился в туалет, надел куртку, пообщался с адвокатом и вышел из зала судебного заседания.