Экс-чиновник Росимущества Авакян сбежал из зала суда в Кронштадте

«Под предлогом “выйти покурить” подсудимый оказался на улице. Далее — стремительная череда событий. Сверкнув подошвой, Авакян оказался в машине и уехал по направлению в Петербург. Сейчас дважды сбежавший из-под ареста экс-чиновник укрывается в консульстве Армении, которое располагается на Большом проспекте Васильевского острова», — уточняет вещатель.
Сообщается, что прокуратура занимается возвращением беглеца.
6 февраля обвиняемый сбежал после оглашения приговора в Люберецком суде. Согласно данным с камер наблюдения, после оглашения приговора мужчина оценил ситуацию, отпросился в туалет, надел куртку, пообщался с адвокатом и вышел из зала судебного заседания.