Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО

Вопросы усиления давления на Россию и координации поддержки Украины со стороны западных стран обсуждаются на регулярной основе. Ранее президент Украины Зеленский сообщал о саммите с государствами Северной Европы и Балтии и переговорах с Францией, где рассматривались новые меры поддержки и расширение коалиции партнеров. Российская сторона считает такие шаги опасными и предупреждает о рисках эскалации конфликта.