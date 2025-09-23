Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО

Трамп высказался о нарушении границ воздушного пространства НАТО.
Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.
«Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
Вопросы усиления давления на Россию и координации поддержки Украины со стороны западных стран обсуждаются на регулярной основе. Ранее президент Украины Зеленский сообщал о саммите с государствами Северной Европы и Балтии и переговорах с Францией, где рассматривались новые меры поддержки и расширение коалиции партнеров. Российская сторона считает такие шаги опасными и предупреждает о рисках эскалации конфликта.