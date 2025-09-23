Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО

Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп высказался о нарушении границ воздушного пространства НАТО.

Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.

«Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Вопросы усиления давления на Россию и координации поддержки Украины со стороны западных стран обсуждаются на регулярной основе. Ранее президент Украины Зеленский сообщал о саммите с государствами Северной Европы и Балтии и переговорах с Францией, где рассматривались новые меры поддержки и расширение коалиции партнеров. Российская сторона считает такие шаги опасными и предупреждает о рисках эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше