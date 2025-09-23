В Кронштадте бывший чиновник сбежал из здания суда

По данным из открытых источников, Борис Авакян в 2009 году был одним из основателей таможенного брокера порта «Санкт-Петербург», где занимал должность генерального директора. В 2010—2014 годах работал заместителем директора в территориальном управлении Росимущества в Ленинградской области. Затем до 2016-го занимал руководящую должность в федеральном органе исполнительной власти, был заместителем ведущего инспектора в Государственном земельном надзоре в Санкт-Петербурге. Последнее место работы — управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области.