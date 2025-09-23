Трамп попросил 30 дней, чтобы рассказать, что думает о Путине

В ходе общения с Зеленским Трамп отметил, что отношения США и России остаются одной из ключевых тем внешней политики Вашингтона. Американский лидер подчеркнул, что консультации по этому вопросу продолжаются, и окончательное мнение будет сформировано после обсуждения ситуации с ведущими советниками. Также сообщается, что в ближайшие недели Белый дом планирует провести дополнительные встречи с представителями европейских стран для координации позиций по России.