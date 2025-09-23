Трамп попросил 30 дней, чтобы рассказать, что думает о Путине

Дональд Трамп ответил уклончиво на заданный ему вопрос.
Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о доверии к президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Трампа, решение о доверии к российскому коллеге требует времени. «Я дам вам знать примерно в течение месяца», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняет ли он прежний уровень доверия к Путину. Трансляцию из Нью-Йорка вел Белый дом.
В ходе общения с Зеленским Трамп отметил, что отношения США и России остаются одной из ключевых тем внешней политики Вашингтона. Американский лидер подчеркнул, что консультации по этому вопросу продолжаются, и окончательное мнение будет сформировано после обсуждения ситуации с ведущими советниками. Также сообщается, что в ближайшие недели Белый дом планирует провести дополнительные встречи с представителями европейских стран для координации позиций по России.