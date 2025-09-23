Ричмонд
Появились кадры пожара в зоопарке Новосибирска

По информации очевидцев, огонь было видно из центра города.

Источник: Аргументы и факты

В соцсетях появились кадры чудовищного пожара на территории новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

По информации очевидцев, огонь было видно из центра города, его площадь составила около 180 квадратных метров.

Также стало известно, что региональная прокуратура организовала проверку по факту возгорания, произошедшего в зданиях для содержания животных.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило является одним из крупнейших зоопарков страны. В нем живут около 12 тыс. особей 790 видов, более 350 из них занесены в Международную красную книгу.