Ламы и альпаки погибли в пожаре в новосибирском зоопарке

Всего в ЧП погибло 10 животных.

Источник: Комсомольская правда

Альпаки и ламы погибли в пожаре в новосибирском зоопарке. Всего в ЧП скончались 10 животных. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.

— Всех пятнистых оленей и дикобразов спасли, альпаки и ламы погибли, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что из-за огня разрушенными оказались два вольера. Угроза распространения огня была оперативно устранена, огонь локализовали. Информация о состоянии выживших животных будет уточняться.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском зоопарке произошел сильный пожар.