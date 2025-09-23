Ламы и альпаки погибли в пожаре в новосибирском зоопарке

Альпаки и ламы погибли в пожаре в новосибирском зоопарке. Всего в ЧП скончались 10 животных. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.
— Всех пятнистых оленей и дикобразов спасли, альпаки и ламы погибли, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что из-за огня разрушенными оказались два вольера. Угроза распространения огня была оперативно устранена, огонь локализовали. Информация о состоянии выживших животных будет уточняться.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском зоопарке произошел сильный пожар.