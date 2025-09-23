Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

В результате пожара, который произошел в зоопарке Новосибирска имени Шило, погибли свыше 10 животных. Спасателям удалось вызволить быка, верблюда и три козы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.