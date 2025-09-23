Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

В результате пожара, который произошел в зоопарке Новосибирска имени Шило, погибли свыше 10 животных. Спасателям удалось вызволить быка, верблюда и три козы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратных метров, в результате происшествия два вольера были уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространения огня по деревьям на еще большей площади.
— Сотрудники МЧС России продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций, — передает Telegram-канал ведомства.
Пожар в Новосибирском зоопарке начался вечером 23 сентября: огонь охватил два здания, расположенных на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. В ликвидации возгорания принимали участие 30 сотрудников МЧС и 10 единиц специализированной техники. По данным журналистов, в учреждении загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. В результате произошедшего некоторые животные погибли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что огонь начал распространяться с вольера с верблюдами.