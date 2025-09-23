Более десяти животных погибли при пожаре в новосибирском зоопарке

Как рассказал господин Шило в комментарии ТАСС, зоопарк готов возобновить работу уже 24 сентября. Он входит в число крупнейших в России и занимает площадь 65 га. В зоопарке содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу, около 180 — в Красную книгу России и региональные Красные книги.