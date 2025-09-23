В Купянске ВС РФ проводят масштабную освободительную операцию: главное об СВО за 23 сентября

Российские военные продолжают операцию по освобождению Купянска в Харьковской области. Освобождение города позволит ВС РФ продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по важной транспортной артерии, ведущей к северной границе с ДНР. Ситуация осложняется тем, что ВСУ превратили Купянск в защищенную крепость. Тем не менее ВСУ все равно несут большие потери, а под контролем РФ — 65% города. Главное о спецоперации на Украине за 23 сентября — в материале URA.RU.