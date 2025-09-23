В Купянске ВС РФ проводят масштабную освободительную операцию: главное об СВО за 23 сентября

ВСУ превратили Купянск в крепость, но это не спасает их от потерь.
Российские военные продолжают операцию по освобождению Купянска в Харьковской области. Освобождение города позволит ВС РФ продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по важной транспортной артерии, ведущей к северной границе с ДНР. Ситуация осложняется тем, что ВСУ превратили Купянск в защищенную крепость. Тем не менее ВСУ все равно несут большие потери, а под контролем РФ — 65% города. Главное о спецоперации на Украине за 23 сентября — в материале URA.RU.
Как проходит освобождение Купянска.
Стратегическое значение.
Минобороны РФ сообщило о ходе операции по освобождению Купянска, который стал важным стратегическим объектом в Харьковской области. Взятие города открывает новые перспективы для российского военного командования, позволяя развивать наступление вглубь территории противника и усиливать контроль над ключевыми регионами Донбасса.
Как отмечают в ведомстве, захват Купянска позволит российским войскам продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации и значительно ускорить установление контроля над ключевыми городами региона — Славянском и Краматорском. Кроме того, освобождение Купянска обеспечит доступ к южным направлениям, включая Изюм и Чугуев, а также создаст возможность соединения с наступающими подразделениями группировки «Север».
ВСУ превратили Купянск в крепость, но это не спасает их от потерь.
Тем не менее украинские силы превратили Купянск в мощный укрепленный район. Специально выстроенная система обороны и огневой контроль над подступами к городу затрудняют продвижение российских войск. По данным Минобороны, значительное число зданий было переоборудовано в огневые позиции, а на территории города установлены минные поля и фортификационные сооружения.
При этом в Минобороны отметили, что ВСУ потеряли почти 2000 своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над Купянском. Потери затронули также и военную технику.
Согласно последним данным, российское командование контролирует 5667 из 8667 зданий города и успело блокировать крупную группировку противника с северной и западной сторон. Операции по освобождению Купянска продолжаются, однако, как сообщили в Харьковской военно-гражданской администрации, говорить о полном контроле над городом еще рано. Передовые отряды российских войск ведут бои на его улицах, вытесняя украинские подразделения с их позиций.
ВСУ спасались от российских солдат на надувных кругах.
Минобороны РФ недавно публиковало кадры с освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР. Спустя время боец из группировки «Запад» поделился с журналистами новыми подробностями. По его словам украинские военные при отступлении пытались переправиться через реку Северский Донец на детских надувных кругах.
По словам военнослужащего, украинские бойцы использовали любые подручные средства для бегства с позиций. «Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления», — заявил боец Ром. Он отметил, что российские военные обнаружили на берегу детские надувные круги, а также брошенные разгрузочные жилеты, бронежилеты и каски.
Очередной удар по украинскому командованию.
Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. По данным силовых структур, на которые ссылается ТАСС, удар был нанесен по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной украинской бригады при помощи дронов «Герань».
Кроме того, российские военные при помощи этих же беспилотников ударили по военному аэродрому ВСУ в Сумской области. Об этом сообщали в Минобороны.
Белоусов лично поздравил бойцов РФ, освободивших Переездное.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав и командование 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Переездное в Донецкой Народной Республике. Министр подчеркнул, что действия российских военнослужащих стали примером исполнения воинского долга, проявления храбрости и профессионализма.
Он выразил благодарность всему личному составу за отвагу и верность присяге, отдельно подчеркнув вклад каждого участника операции. Освобождение Переездного позволило занять выгодные позиции для дальнейших действий на донецком направлении.