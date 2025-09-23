Ветеран Афганской войны подал в суд на Аллу Пугачеву

Иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к российской эстрадной певице Алле Пугачевой поступил в Савеловский районный суд Москвы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.
— Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети «Интернет», ответчик допустила высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ, — говорится в сообщении.
В своем иске юрист попросил суд признать информацию, которую распространила певица, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны. Также Трещев попросил суд обязать Пугачеву выпустить опровержение своих слов и взыскать с нее компенсацию морального вреда, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
15 сентября Александр Трещев потребовал взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Кроме того, адвокат заявил, что артистка оскорбила ветеранов боевых действий. Если суд встанет на сторону бывшего военнослужащего, он отправит все полученные средства на нужды ветеранов.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ.