Ветеран Афганской войны подал в суд на Аллу Пугачеву

— Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети «Интернет», ответчик допустила высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ, — говорится в сообщении.