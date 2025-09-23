Авария с участием дипломатической машины КНДР произошла в центре Москвы

На Каретном ряду в центре Москвы во вторник, 23 сентября, столкнулись три автомобиля, включая такси с пассажиром и дипломатический автомобиль Корейской Народно-Демократической Республики.
Легковой автомобиль затормозил возле светофора, когда там загорелся красный, следом за ним остановилось такси. Ехавший позади дипломатический автомобиль на красных номерах на скорости врезался в такси, и от удара машина врезалась во впереди стоящее авто.
— Водитель дипломатического авто сообщил, что трудится в посольстве Северной Кореи, а ДТП объяснил тем, что «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины». В машине такси пассажир получил травму лица, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В тот же день на Кронштадтском бульваре в Москве столкнулись трактор, карета скорой помощи и легковой автомобиль. После произошедшего прибывшие на место аварии врачи осмотрели пациентку и двух фельдшеров, которые находились в скорой.
В результате столкновения трех фур и «Газели» на трассе «Иртыш» в Новосибирской области загорелись два автомобиля, а водитель «Газели» скончался на месте.