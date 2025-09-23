Экс-чиновник Росимущества сбежал из суда в Петербурге в консульство Армении

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга объявил в розыск бывшего чиновника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авагяна, которого обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей — он сбежал из здания суда. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
По данным журналистов, сейчас Авагян скрывается в консульстве Армении, расположенном на Большом проспекте Васильевского острова. Местная прокуратура требует выдать его, передает РБК.
17 сентября Александр Черепанов* и Иван Корюков*, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО-1, раскаялись в содеянном и стали сотрудничать с правоохранителями. По данным МВД России, в их розыске принимали участие 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней.
Александра Черепанова* поймали 8 сентября. Его сообщника задержали спустя неделю — первый беглец активно помогал правоохранителям в поисках Корюкова*, который прятался в микрорайоне Уктус. Теперь обоим беглецам грозит до пяти лет колонии, помимо первого срока.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.