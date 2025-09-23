Экс-чиновник Росимущества сбежал из суда в Петербурге в консульство Армении

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга объявил в розыск бывшего чиновника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авагяна, которого обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей — он сбежал из здания суда. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.