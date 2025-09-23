Посольство России в Канаде назвало конфискацию самолета «Волга-Днепр» незаконной

В феврале 2022 года Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства российскими авиаперевозчиками. В результате ограничений грузовой самолет Ан-124−100, выполнявший по заказу канадского правительства гуманитарный рейс для транспортировки тестов на COVID-19 из Китая, был задержан в аэропорту Торонто.