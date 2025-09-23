Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник Росимущества Авакян сбежал из Кронштадтского районного суда

Фигурант сбежал из здания, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Источник: Аргументы и факты

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал с заседания Кронштадтского районного суда, передает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

По ее информации, экс-сотрудник Росимущества сбежал из здания, когда «суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения».

Лебедева заявила, что Бориса Авагяна уже объявили в розыск. Известно, что суд должен был вынести решение в отношении Авагяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Напомним, в ночь на 1 сентября из следственного изолятора в Екатеринбурге сбежали обвиняемые в приготовлении к теракту. После побега мужчин объявили в федеральный розыск.