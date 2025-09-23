Экс-сотрудник Росимущества Авакян сбежал из Кронштадтского районного суда

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал с заседания Кронштадтского районного суда, передает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.
По ее информации, экс-сотрудник Росимущества сбежал из здания, когда «суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения».
Лебедева заявила, что Бориса Авагяна уже объявили в розыск. Известно, что суд должен был вынести решение в отношении Авагяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Напомним, в ночь на 1 сентября из следственного изолятора в Екатеринбурге сбежали обвиняемые в приготовлении к теракту. После побега мужчин объявили в федеральный розыск.