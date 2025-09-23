Ричмонд
Суд признал Райана Раута виновным в попытке убийства Трампа

Райана Раута признали виновным в покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На президента США покушаются не в первый раз.

«Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда. Это произошло сразу после оглашения вердикта», — сообщает телеканал.

Покушение на Трампа произошло 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба президента во Флориде. В качестве подозреваемого в покушении проходил Райан Уэсли Раут, который, по данным источников, проявлял интерес к военному конфликту на Украине и неоднократно пытался вступить в ряды украинской армии.

