Не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 23 сентября 22-летний водитель мотоцикла Ninja вблизи дома № 94 на пр. Дзержинского не справился с управлением и его мотоцикл упал на проезжую часть.

Водитель доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные Правилами и техническими средствами организации дорожного движения, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, погодные условия и иные обстоятельства, которые могут существенным образом повлиять на безопасность дорожного движения. -0-