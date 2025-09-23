Не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные Правилами и техническими средствами организации дорожного движения, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, погодные условия и иные обстоятельства, которые могут существенным образом повлиять на безопасность дорожного движения. -0-