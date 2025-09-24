В Москве арестовали уроженца Крыма по делу о терроризме

Незадолго до привлечения фигуранта к уголовной ответственности он неоднократно подвергался административному аресту по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Вину в совершении правонарушения он признал. Как говорится в материалах, арестованный пояснил, что ранее был возмущен ситуацией, происходящей в мире, поэтому совершал необдуманные поступки. «В настоящее время признает, что был неправ», — следует из документов.