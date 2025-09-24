В Москве арестовали уроженца Крыма по делу о терроризме

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в судебном постановлении.
Санкция статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая вменяется мужчине, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Незадолго до привлечения фигуранта к уголовной ответственности он неоднократно подвергался административному аресту по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Вину в совершении правонарушения он признал. Как говорится в материалах, арестованный пояснил, что ранее был возмущен ситуацией, происходящей в мире, поэтому совершал необдуманные поступки. «В настоящее время признает, что был неправ», — следует из документов.
По данным из правоохранительных органов, пока фигурант отбывал административный арест, силовики изучили его мобильный телефон и установили связь с террористической организацией.
Кроме того, фигурант уголовного дела террористической направленности был лишен водительских прав в 2023 году. Ему был поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства, вызванные потреблением алкоголя, синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия», «нуждается в регулярном посещении диспансера».