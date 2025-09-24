Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали уроженца Крыма по делу о терроризме

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Столичный суд санкционировал арест уроженца Крыма, которому предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в судебном постановлении.

Санкция статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая вменяется мужчине, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Незадолго до привлечения фигуранта к уголовной ответственности он неоднократно подвергался административному аресту по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Вину в совершении правонарушения он признал. Как говорится в материалах, арестованный пояснил, что ранее был возмущен ситуацией, происходящей в мире, поэтому совершал необдуманные поступки. «В настоящее время признает, что был неправ», — следует из документов.

По данным из правоохранительных органов, пока фигурант отбывал административный арест, силовики изучили его мобильный телефон и установили связь с террористической организацией.

Кроме того, фигурант уголовного дела террористической направленности был лишен водительских прав в 2023 году. Ему был поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства, вызванные потреблением алкоголя, синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия», «нуждается в регулярном посещении диспансера».