Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на юге Москвы

На улице Борисовские Пруды автомобиль каршеринга и еще две машины во вторник, 23 сентября, столкнулись друг с другом, в результате чего одну из них отбросило на тротуар.
— В прокатном авто находились двое взрослых и трое детей. После осмотра медиками двое несовершеннолетних были госпитализированы. На месте ДТП работает полиция, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
7 августа водитель каршеринга сбил двух женщин на остановке в Санкт-Петербурге, в результате одна из них погибла на месте происшествия. Водитель, совершивший ДТП, попытался скрыться с места аварии, ускакав на одной ноге. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.
5 сентября на проспекте Вернадского столкнулись автомобиль каршеринга и два мотоцикла. В результате аварии пострадали оба мотоциклиста, их доставили в больницу.