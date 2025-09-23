Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на юге Москвы

На улице Борисовские Пруды автомобиль каршеринга и еще две машины во вторник, 23 сентября, столкнулись друг с другом, в результате чего одну из них отбросило на тротуар.

На улице Борисовские Пруды автомобиль каршеринга и еще две машины во вторник, 23 сентября, столкнулись друг с другом, в результате чего одну из них отбросило на тротуар.

— В прокатном авто находились двое взрослых и трое детей. После осмотра медиками двое несовершеннолетних были госпитализированы. На месте ДТП работает полиция, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.

7 августа водитель каршеринга сбил двух женщин на остановке в Санкт-Петербурге, в результате одна из них погибла на месте происшествия. Водитель, совершивший ДТП, попытался скрыться с места аварии, ускакав на одной ноге. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.

5 сентября на проспекте Вернадского столкнулись автомобиль каршеринга и два мотоцикла. В результате аварии пострадали оба мотоциклиста, их доставили в больницу.