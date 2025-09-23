Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на юге Москвы

7 августа водитель каршеринга сбил двух женщин на остановке в Санкт-Петербурге, в результате одна из них погибла на месте происшествия. Водитель, совершивший ДТП, попытался скрыться с места аварии, ускакав на одной ноге. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.