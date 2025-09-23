Еврокомиссия объявила о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов

Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о санкционном давлении на Россию.
«К 2027 году Евросоюз навсегда перевернет страницу с закупкой российских энергоносителей», — написала глава Еврокомиссии в соцсети Х. Она уточнила, что Европа и США планируют лишить РФ доходов от продажи энергоресурсов.
Ранее Еврокомиссия уже представила план поэтапного запрета на закупку российской нефти и газа, предусматривающий полный отказ от импорта этих ресурсов к концу 2027 года. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости навсегда избавиться от российских углеродных ресурсов и подчеркнула развитие чистой энергетики в Европе, включая атомную энергию. Запрет будет действовать независимо от ситуации на Украине.